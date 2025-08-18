ChatGPT mobil uygulamasının ne kadar gelir elde ettiği açıklandı

Popüler yapay zekâ sohbet robotunun ChatGPT mobil uygulamaları, Appfigures tarafından yayınlanan yeni bir rapora göre etkileyici bir finansal başarıya ulaştı.

Uygulama, piyasaya sürülmesinden bu yana dünya genelinde 2 milyar doların üzerinde gelir elde etti.

RAKİPLERİNİ EZİP GEÇEN BÜYÜME

Sadece 2025'in ilk yedi ayında 1,35 milyar dolar kazanan ChatGPT mobil, geçen yılın aynı dönemine göre gelirini yüzde 673 oranında artırdı.

Bu rakam, Claude, Copilot ve Grok gibi en yakın rakiplerinin toplam kazancının yaklaşık 30 katına denk geliyor.

İNDİRME BAŞINA KAZANÇ DİKKAT ÇEKİYOR

Rapor, uygulamanın dünya genelinde her indirme başına ortalama 2,91 dolar, ABD'de ise 10 dolar kazandığını ortaya koyuyor.

Toplamda 690 milyon kez indirilen uygulama, en büyük gelirini yüzde 38'lik pay ile ABD'li kullanıcılardan elde ediyor.

Bu verilerin yalnızca mobil uygulama mağazalarını kapsadığını, şirketin web abonelikleri ve API kullanımıyla da gelir elde ettiğini belirtmek gerekiyor.

İndirme sayılarında lider yüzde 13,7 ile Hindistan olurken, onu yüzde 10,3 ile ABD takip ediyor.