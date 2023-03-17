ChatGPT, yeni sürümüyle yeteneklerini güçlendirdi Yapay zeka robotu ChatGPT, görselleri işleyebilen GPT-4 isimli yeni sürümüyle yeteneklerini bir üst seviyeye taşıdı.

ChatGPT, henüz test aşamasında olmasına rağmen yetenekleri ile bütün dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Hatta ChatGPT'nin, Google'ın yerini alacağı söyleniyor.

OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT, neredeyse her şeyi bilen kişisel bir öğretmen gibi birçok soruya doğal yanıtlar verebiliyor.

ChatGPT, ocak ayında 100 milyon kullanıcı barajını aştı. Sohbet robotu, günde yaklaşık 13 milyon bireysel kullanıcı tarafından ziyaret ediliyor.

ChatGPT yeni sürüme güncellendi

Silikon Vadisi'nin yapay zeka alanında öne çıkan araştırma grubu OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT'nin GPT-3.5 sürümü, geçen yılın kasım ayında tanıtılmıştı.

Farklı konulardaki sorulara verdiği etkili cevaplarla tüm dünyadan kullanıcıların ilgisini çeken yapay zeka robotu, şimdi de GPT-4 sürümüne güncellendi.

Önceki sürümde sadece yazı odaklı çalışan robot, görselleri de yorumlayabilecek şekilde geliştirildi. Bunun yanı sıra yeni sürümde robotun verdiği cevapların doğruluk oranı da arttı.

Robotun yeni sürümü, bir kağıt parçasına yazılmış internet sitesi taslağını kodlayarak internet sitesine dönüştürebiliyor, herhangi bir görsele dair yorumda bulunabiliyor.

Bunların yanı sıra, çok detaylı sorulara da cevap verme yeteneği kazanan ChatGPT, istenilen her konuda makale, haber gibi çeşitli metinleri de oluşturabiliyor.