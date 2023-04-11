ChatGPT'den 'Yapay zeka insanlığın sonunu getirir mi?' sorusuna korkutan yanıt! Uyarı verip bir bir anlattı Haziran 2020'de piyasaya sürülen ve yapay zeka araştırma şirketi OpenAI tarafından GPT-3.5 dil modeline dayalı bir sohbet robotu olarak üretilen ChatGPT'nin özellikleri son dönemde sıkça gündeme geliyor. Pek çok kişi yapay zekanın insanlığın sonunu getirme ihtimalinden şüphelenirken bu soruyu ChatGPT'ye yönelttik.

Yapay zeka sohbet programı ChatGPT, son dönemde sıklıkla gündeme geliyor. Henüz test aşamasında olmasına rağmen yetenekleri ile dikkatleri üzerine çeken program, pek çok eylemi ve işi yapabiliyor. İlerleyen süreçte ChatGPT'nin, Google'ın yerini alacağı dahi söylenirken, yapay zekanın geleceği pek çok kişiyi de endişelendiriyor.

ChatGPT'den yapay zeka hakkında korkutan cevap!

ChatGPT, Ocak ayında 100 milyon kullanıcı barajını aşmıştı. İnsanların ilgiyle takip ettiği sohbet robotu, günde yaklaşık 13 milyon bireysel kullanıcı tarafından ziyaret edilmeye devam ediyor. ChatGPT, son olarak Tayland'da bir kişinin lotoyu tutturmasına yardım etmişti.

Lotoyu kazanmasına yardım etmişti

Tayland'da bir kişi, yapay zeka robotu ChatGPT'nin tahmin ettiği rakamlarla lotodan ikramiye kazandığını ilan etmişti. Lotoyu kazanan kişinin yaptığı açıklamaya göre adam ChatGPT'ye son 10 yılda lotoda ikramiye çıkan rakamları vermiş ve bir sonraki ikramiye vuracak numarayı tahmin etmesini istemişti. Programın verdiği yanıtlarla ise lotoyu kazanmıştı.

"Yapay zeka insanlığın sonunu getirir mi?"

ChatGPT'ye bu kez "Yapay zeka insanlığın sonunu getirir mi?" sorusunu yönelttik. Program bu soruya "Yapay zekanın insanlığın sonunu getireceği konusu oldukça tartışmalı bir konudur ve bu konuda kesin bir cevap vermek mümkün değildir. Ancak, doğru kullanıldığında yapay zeka insanlığa birçok fayda sağlayabilir." yanıtında bulundu.

Yapay zekanın kullanım alanlarının oldukça geniş olduğunu ve bu teknolojinin farklı alanlarda kullanılmasının insan hayatını kolaylaştırabileceğini söyleyen uygulama, "Örneğin, sağlık sektöründe kullanılan yapay zeka teknolojileri, hastalıkların erken teşhis edilmesi ve tedavilerin daha etkili bir şekilde uygulanması konusunda büyük bir potansiyele sahiptir. Bunun yanı sıra, ulaşım, enerji, tarım, sanayi gibi birçok sektörde de yapay zeka teknolojilerinin kullanımı artmaktadır." diyerek örnekler verdi.

"Kötü niyetli kişiler tarafından kullanıldığında..."

Ancak program, sonrasında yapay zekanın tehlikelerine de değindi. Özellikle kötü niyetli kişilerin eline geçmesi durumunda risk doğuracağını söyleyen ChatGPT şöyle dedi:

"Ancak, yapay zekanın gelişimi aynı zamanda bazı riskleri de beraberinde getirir. Özellikle, bu teknolojinin etik ve güvenlik konuları oldukça önemlidir. Yapay zeka sistemleri yanlış programlanmış veya kötü niyetli kişiler tarafından kullanıldığında, ciddi sonuçlara yol açabilir. Bu nedenle, yapay zeka teknolojilerinin geliştirilmesi ve kullanımı konusunda dikkatli olunması ve uygun önlemlerin alınması gerekmektedir."