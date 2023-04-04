ChatGPT'nin ilk gazetecilik deneyimi başarısız oldu Dünyadaki ünlü medya şirketleri, yapay zeka botu ChatGPT'yi haber üretiminde kullanmaya başladı. Ancak yapay zeka, yazdığı haberler nedeniyle eleştiri yağmuruna tutuldu.

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ChatGPT, henüz test aşamasında olmasına rağmen yetenekleri ile bütün dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Hatta ChatGPT'nin, Google'ın yerini alacağı söyleniyor.

ChatGPT, ocak ayında 100 milyon kullanıcı barajını aştı. Sohbet robotu, günde yaklaşık 13 milyon bireysel kullanıcı tarafından ziyaret ediliyor.

Medya şirketleri ChatGPT kullanmaya başladı

Dünyadaki ünlü medya şirketleri, yapay zeka botu ChatGPT'yi haber üretiminde kullanmaya başladı.

Ocak ayında BuzzFeed, içeriğini geliştirmek için yapay zekayı kullanmayı planladığını duyurmuştu. Ancak şirket için işler pek de iyi gitmiyor.

ChatGPT'ye haber eleştirisi

ABD merkezli medya, eğlence ve haber sitesi BuzzFeed, “Buzzy the Robot” imzası altında, geçen ayın başından bu yana Stockholm, Prag ve Osaka gibi yerleri kapsayan 40’tan fazla seyahat rehberi yayınladı.

Ancak insan yaratıcılığını geliştirebileceği iddia edilen robotun, insan rakiplerinden çok daha tembel ve kötü olduğu ortaya çıktı.

Times’ın haberine göre; yazılan seyahat makalelerinin neredeyse beşte biri, hemen hemen aynı giriş cümlesiyle başlıyor.

Ayrıca, botun yayınladığı hemen hemen her makalede, “gizli mücevher” veya bu ifadenin oldukça benzeri yer alıyor.

Öte yandan; Bild, Politico ve Die Welt'i bünyesinde bulunduran Alman Axel Springer, gelişen teknoloji ile bazı alanlarda insan çalışana ihtiyacı kalmadığını ve işten çıkarmalar yapacağını açıklamıştı.

Alman medya grubu Axel Springer'in CEO'su Mathias Doepfner, gazetecilerin ChatGPT gibi yapay zeka sistemleri nedeniyle işsiz kalma riskiyle karşı karşıya olduklarını söyledi.

Doepfner, sadece özgün içerik üretebilen yayıncıların hayatta kalabileceğini söylüyor.