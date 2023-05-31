ChatGPT'nin iPhone uygulaması Türkiye'de erişime açıldı ChatGPT uygulaması sadece iOS platformunda olmasına rağmen 6 günde yarım milyon indirme sayısına ulaşmıştı. Uygulama, artık ülkemizde de kullanılabiliyor.

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ChatGPT, henüz test aşamasında olmasına rağmen yetenekleri ile bütün dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT, neredeyse her şeyi bilen kişisel bir öğretmen gibi birçok soruya doğal yanıtlar verebiliyor.

ChatGPT App Store'da

ChatGPT uygulaması sadece iOS platformunda olmasına rağmen 6 günde yarım milyon indirme sayısına ulaştı ve daha fazla ülkede yayınladı.

ChatGPT iOS uygulaması, bugün itibarıyla onlarca ülkede daha kullanıma sunuldu. Bu ülkeler arasında Türkiye de var.

ChatGPT iPhone indirme linki

Siz de aşağıdaki bağlantıyı kullanarak ChatGPT'nin App Store sayfasına ulaşabilirsiniz.

ChatGPT App Store

Yakında Android kullanıcılarına da açılacak ChatGPT, ilk etapta sadece Amerika'daki kullanıcılara sunulmuş olmasına ve bir tek iOS platformunda çıkış yapmasına rağmen 6 günde 500 bin indirmeyi geride bırakmıştı.