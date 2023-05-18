ChatGPT’nin patronu Kongre önünde ifade verecek ChatGPT için endişeler devam ediyor. Bu bağlamda, sohbet robotunun şefi yapay zeka modeline ilişkin Kongre önünde ifade verecek.

ensonhaber.com

ChatGPT, henüz test aşamasında olmasına rağmen yetenekleri ile bütün dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT, neredeyse her şeyi bilen kişisel bir öğretmen gibi birçok soruya doğal yanıtlar verebiliyor. Ancak, son zamanlarda bu konu hakkında çeşitli endişeler var.

Milletvekilleri hızla gelişen yapay zeka teknolojisi için ChatGPT’nin patronunu Kongre önünde ifade vermeye çağırdı.

ChatGPT'nin şefi olan Sam Altman, Kongre'nin yapay zeka komitesinin daveti üzerine önümüzdeki hafta ifade verecek.

Merak edilen sorulara yanıt verecek

Altman, ChatGPT'nin nasıl çalıştığını, hangi amaçlar için kullanıldığını, hangi güvenlik önlemlerinin alındığını ve yapay zekanın sorumlu bir şekilde geliştirilmesi ve kullanılması için merak edilen her şeyi paylaşacak.