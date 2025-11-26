ChatGPT'ye alışveriş araştırması özelliği geldi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

OpenAI, tüketicilerin harcamalarını artırdığı tatil sezonu yaklaşırken e-ticaret deneyimini değiştirecek "alışveriş araştırması" isimli yeni aracını tanıttı.

Bu araç, detaylı ve iyi araştırılmış alışveriş rehberlerine ihtiyaç duyan ChatGPT kullanıcıları için özel olarak tasarlandı.

KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ ÜRÜN ÖNERİLERİ

Kullanıcılar oluşturulan rehberleri bütçelerine, aradıkları özelliklere ve hediyeyi kime alacaklarına göre tamamen özelleştirebilecekler.

OpenAI, bu kapsamlı aracın yanıt üretmesinin birkaç dakika süreceğini, bu nedenle basit fiyat kontrolleri için standart ChatGPT yanıtlarının daha hızlı bir seçenek olmaya devam edeceğini belirtti.

OTOMATİK OLARAK DEVREYE GİRECEK

Sistem, kullanıcılar "küçük bir daire için en sessiz dikey süpürge" gibi spesifik taleplerde bulunduğunda otomatik olarak devreye girecek.

Araca ayrıca menü üzerinden manuel olarak erişim sağlamak da mümkün olacak.

E-TİCARETTE YENİ DÖNEM

Şirket, eylül ayında sunduğu "Anında Ödeme" özelliği ile entegre çalışması planlanan bu adımla e-ticaret alanındaki yatırımlarını derinleştiriyor.

Herkese açık perakende sitelerinden veri çeken bu yeni özellik; Free, Go, Plus ve Pro kullanıcılarının erişimine açıldı.