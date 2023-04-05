ChatGPT'ye bir şok daha! Kanada soruşturma başlattı Kanada Gizlilik Denetleme Ofisi, yapay zeka robotu ChatGPT hakkında soruşturma başlattığını duyurdu.

AA & Ensonhaber

ChatGPT, henüz test aşamasında olmasına rağmen yetenekleri ile bütün dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Ancak ChatGPT, kullanıcı bilgilerinin açığa çıkmasının ardından güvenlik endişeleri nedeniyle gündemde.

Kanada Gizlilik Denetleme Ofisi, yapay zeka robotu ChatGPT hakkında soruşturma başlattığını duyurdu.

Gizlilik Denetleme Ofisi tarafından yapılan açıklamada, ABD'li OpenAI şirketi hakkındaki soruşturmanın, "kişisel verilen izinsiz olarak toplanması, kullanılması ve ifşa edilmesi" şikayetleri üzerine başlatıldığı aktarıldı.

Sonuç henüz açıklanmadı

Soruşturmanın detaylarına ilişkin şu aşamada bilgi paylaşılmayacağı kaydedilen açıklamada, soruşturmanın sonuç raporunun kamuoyu ile paylaşılacağı bildirildi.

Kanada'da kişisel verilerin korunmasından sorumlu Denetçi Philippe Dufresne de açıklamasında, yapay zeka ve kişisel verilerin korunması üzerindeki etkilerinin en önemli öncelikleri arasında yer aldığını vurgulayarak, hızlı hareket eden teknolojik gelişmelerin önünde kalmaları gerektiğini belirtti.