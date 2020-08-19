Chrome, hızlı web sitelerini işaretleyerek kullanıcılara gösterecek

Google Chrome'un güncellenen Android beta sürümü, hızlı web sitelerini işaretlemeye başladı. Böylece kullanıcılar, hangi sitenin hızlı yüklendiğini görebilecek.

Dünyanın en popüler web tarayıcısı Google Chrome, özellikle mobil sürümlerine getirdiği yeniliklerle diğer rakiplerinden önde olmayı başarıyor.

Google Chrome'un Android beta sürümünü güncelleyen geliştiriciler, yeni bir özelliği daha kullanıcıların hizmetine sundu. Söz konusu özellik sayesinde kullanıcılar, bir web sitesinin hızlı yüklenip yüklenmediğini görebilecek.

"HIZLI SAYFA" ETİKETİ EKLENECEK

Google, yeni özellik ile birlikte ziyaret edilen web sayfasının geçmiş dönemlerde ne kadar hızlı yüklendiğini hesaplıyor. Eğer hesaplanan değer Google'ın hız kriterlerini karşılıyorsa, o sayfaya "hızlı sayfa" etiketi ekleniyor.

Bu sayede kullanıcılar, ziyaret ettikleri sayfaların hız değerleriyle ilgili bilgi edinebiliyor.

Chrome beta kullanıcıları, ziyaret ettikleri web sitesinin URL bölümüne basılı tutarak hız etiketi olup olmadığını kontrol edebiliyor. Ziyaret edilen site, hız değerlerini karşılıyorsa onay tiki ile birlikte "Fast Page" yazısı beliriyor.

Google Chrome'un Android beta sürümünde ortaya çıkan hızlı sayfa etiketlerinin, tüm kullanıcıların hizmetine ne zaman sunulacağı şimdilik belirsiz. Ancak Google'ın özellikle site hızlarına verdiği önemi düşünürsek, şirketin bizi çok fazla bekletmeyeceğini söyleyebiliriz.