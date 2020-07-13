Chrome'dan iyi haber: Aşırı kaynak kullanımı azalacak

Yeni yayınlanacak Chrome güncellemelerinin, özellikle MacOS sürümünde çarpıcı bir etkisi olacak.

Dünyanın en popüler internet tarayıcısı Google Chrome, genellikle aşırı işlemci ve RAM tüketmesiyle oldukça eleştiriliyor.

Tarayıcının mühendislik direktörü Max Christoff, aşırı kaynak kullanımı ile ilgili kullanıcıların içini rahatlatacak açıklamalarda bulundu.

Chrome'un pil ömrü ve MacOS performansı üzerindeki etkisini iyileştirmek için bir dizi güncelleme yayınlanacağını belirten Christoff, önümüzdeki birkaç ay içerisinde yayınlanacak 3 büyük güncelleme ile bu sorunların tamamen ortadan kalkacağını açıkladı.

KAYNAK TÜKETEN REKLAMLAR KALDIRILACAK

Önümüzdeki aylarda yayınlanacak yeni güncelleme ile Chrome, web sayfalarında bulunan ve arka planda aşırı kaynak tüketen reklamları otomatik engellemeye başlayacak.

Chrome'un belirlediği kaynak sınırını ihlal eden reklamlar kaldırılacak ve reklamların yerine "Reklam kaldırıldı" yazısı gelecek.

KULLANILMAYAN SEKMELER PASİFE ALINACAK

Max Christoff'un ele aldığı bir başka önemli değişiklik ise açık sekmelerin aşırı kaynak tüketmesi sorunu.

Chrome'a gelecek yeni güncelleme ile birlikte, kullanıcıların açtığı sekmeler otomatik olarak analiz edilecek ve aktif olarak kullanılmayan sekmeler arka planda pasife alınacak.

Böylece, sekmelerin kullandığı gereksik kaynakların da önüne geçilmiş olacak. Christoff'a göre bu durum, Chrome'un pil ve performansa etkisini önemli ölçüde azaltacak.





Christoff, bu güncellemelerin ne zaman geleceğini veya Windows bilgisayarlar için de kullanılıp kullanılamayacağını açıklamadı.



Ancak, Google Chrome'un geliştirici önizlemelerinde tespit edilen son testler yeni güncellemelerin çok da uzakta olmadığını gösteriyor.