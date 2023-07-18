Çıkışıyla gündem olmuştu! Threads, hızla kullanıcı kaybediyor Sosyal medya platformu Threads, son 6 günde aktif kullanıcı sayısında büyük bir düşüş yaşadı.

ensonhaber.com

Meta, kısa süre önce merakla beklenen yeni sosyal medya platformu Threads’i Android ve iOS kullanıcıları için yayınlamıştı.

Ülkemizde de fazlasıyla ilgi gören uygulama, 24 saat içinde 70 milyon kullanıcı sayısını aşarak rekor kırdı ve ardından 100 milyon kullanıcıya ulaşmayı başardı. Ancak görünüşe göre uygulamanın popülerliği azalmaya başladı.

Threads kullanıcı kaybediyor

Paylaşılan yeni veriler, platformun hızla kazandığı ivmeyi yine hızla kaybetmeye başladığını ortaya koydu. Threads’in günlük aktif kullanıcı sayısında büyük bir düşüş yaşandı.

Threads, çıkışının ilk günlerinde Twitter’ın günlük aktif kullanıcı sayısının beşte birine sahip olsa da bu sayı son günlerde yüzde 20 azalmış durumda.

Platformu kullanmaya devam eden kullanıcıların burada geçirdikleri süre de 20 dakikadan 10 dakikaya kadar geriledi.