Euro
9.8813
0.26%
Dolar
8.3765
0.4%
Altın
489.78
0.44%
Borsa
1.458
0.67%
Bitcoin
403.891
-0.16%
EXEN Coin
25.84
-0.53%
27ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 27 C

    Çin, 18 yaşından küçüklerin online oyun sürelerine kısıtlama getirdi

    Çin hükümeti, 18 yaş ve altı gençlerin çevrim içi oyunlara girebilecekleri süreyi kısıtladı.
    • Haber Merkezi
    • 30.08.2021 - 15:53
    • Güncelleme : 30.08.2021 - 16:51
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Çin, 18 yaşından küçüklerin online oyun sürelerine kısıtlama getirdi

    Son yıllarda oldukça büyüyen oyun sektörü, özellikle küçük yaştaki çocukların da ilgisini çekiyor. Ancak bu durumdan şikayetçi olan ebeveynler, çocukların sürekli ekran başında olmasından rahatsız.

    Çin hükümeti, giderek artan video oyun bağımlılığının önüne geçebilmek için yeni bir karar alındığını duyurdu.

    Alınan karara göre 18 yaşından küçük olan herkes, yalnızca belirlenen gün ve saatler içerisinde çevrim içi oyunlara giriş yapabilecek.

    Bu sürenin aşılmaması için oyun dağıtıcılarına talimat veren hükümet, kurallara uyulup uyulmadığını sıkı şekilde denetleyecek.

    HAFTANIN ÜÇ GÜNÜ İZİN VAR

    Söz konusu kararla birlikte 18 yaş altındaki Çinli gençler; artık cuma, cumartesi ve pazar günleri ile resmi tatil günlerinde, saat 20.00 ila 21.00 aralığında çevrimiçi oyunlara giriş yapabilecek.

    Çin, 18 yaşından küçüklerin online oyun sürelerine kısıtlama getirdi #1

    ÇİN'DE OYUN BAĞIMLILIĞI ARTIYOR

    Geçtiğimiz günlerde Çin'de yayınlanan bir haberde, Çin’in en büyük oyun şirketi Tencent'in "Honor of Kings" adlı popüler oyununun, reşit olmayan çocuklar arasında bağımlılık seviyesinde oynandığı ve bazılarının söz konusu oyunu günde 8 saat oynadığı belirtildi.

    Makalede, "ruhsal afyon" olarak nitelendirilen oyunun, yüz milyarlar değerinde bir endüstri haline geldiğinin altı çizilerek, hiçbir endüstrinin "bir nesli yok edecek" şekilde gelişmesine izin verilmemesi gerektiği vurgulandı.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir