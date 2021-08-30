Çin, 18 yaşından küçüklerin online oyun sürelerine kısıtlama getirdi

Çin hükümeti, 18 yaş ve altı gençlerin çevrim içi oyunlara girebilecekleri süreyi kısıtladı.

Son yıllarda oldukça büyüyen oyun sektörü, özellikle küçük yaştaki çocukların da ilgisini çekiyor. Ancak bu durumdan şikayetçi olan ebeveynler, çocukların sürekli ekran başında olmasından rahatsız.

Çin hükümeti, giderek artan video oyun bağımlılığının önüne geçebilmek için yeni bir karar alındığını duyurdu.

Alınan karara göre 18 yaşından küçük olan herkes, yalnızca belirlenen gün ve saatler içerisinde çevrim içi oyunlara giriş yapabilecek.

Bu sürenin aşılmaması için oyun dağıtıcılarına talimat veren hükümet, kurallara uyulup uyulmadığını sıkı şekilde denetleyecek.

HAFTANIN ÜÇ GÜNÜ İZİN VAR

Söz konusu kararla birlikte 18 yaş altındaki Çinli gençler; artık cuma, cumartesi ve pazar günleri ile resmi tatil günlerinde, saat 20.00 ila 21.00 aralığında çevrimiçi oyunlara giriş yapabilecek.

ÇİN'DE OYUN BAĞIMLILIĞI ARTIYOR

Geçtiğimiz günlerde Çin'de yayınlanan bir haberde, Çin’in en büyük oyun şirketi Tencent'in "Honor of Kings" adlı popüler oyununun, reşit olmayan çocuklar arasında bağımlılık seviyesinde oynandığı ve bazılarının söz konusu oyunu günde 8 saat oynadığı belirtildi.

Makalede, "ruhsal afyon" olarak nitelendirilen oyunun, yüz milyarlar değerinde bir endüstri haline geldiğinin altı çizilerek, hiçbir endüstrinin "bir nesli yok edecek" şekilde gelişmesine izin verilmemesi gerektiği vurgulandı.