Çin, 2030 yılına kadar 4 bin uyduyu uzaya gönderecek

Çin, 2030 yılına kadar 4 bin uyduyu uzaya gönderecek

Çin, 2030 yılına kadar farklı alanlarda kullanılmak üzere uzaya yaklaşık 4 bin uydu göndermeyi planlıyor.

Son zamanlarda büyük bir rekabete sahne olan uzay yarışında ön plana çıkan Çin, ABD'yi geçerek uzay liderliğine oynamayı planlıyor.

Çin Havacılık ve Uzay Bilimleri ve Teknolojileri Şirketi’ne bağlı Birinci Araştırma Enstitüsü yetkililerinden Xiao Yun, 13. Çin Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı’nda yeni hedelerden bahsetti.

Uzun Yürüyüş-8 taşıyıcı roketinin ilk kez başarıyla fırlatılmasının ardından piyasadaki talebin güçlü şekilde arttığını belirten Xiao Yun, önümüzdeki yıl uzaya daha fazla sivil amaçlı uydu fırlatılacağını söyledi.

2030'A KADAR 4 BİN UYDU

Xiao Yun, Çin’in 2030 yılına kadar farklı alanlarda kullanılmak üzere uzaya yaklaşık 4 bin uydu göndermeyi planladığını dile getirdi.

ÇİN, KENDİ UZAY İSTASYONUNU İNŞA EDİYOR

Çin, ABD'nin uzay araştırmaları alanında iş birliğini yasaklaması ve Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) programına katılımını engellemesi nedeniyle 2022'ye kadar kendi uzay istasyonunu kurmak için çalışmalar yürütüyor.

Bir çekirdek modül, iki laboratuvar modülü ve bir uzay teleskobundan oluşan istasyon tamamlandığında, Rusya'nın artık faal olmayan Mir Uzay İstasyonu ile yaklaşık aynı boyutlarda olacak.

Çin, 15 yıl boyunca görev yapacak kendi uzay istasyonunun çekirdek modülünü geçtiğimiz aylarda uzaya fırlatmış, ardından kargo ikmal uzay aracı Tianzhou-2 fırlatılarak çekirdek modülüne entegre edilmişti.