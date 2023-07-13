Çin 2030'a kadar Ay'a insan gönderecek Çin İnsanlı Uzay Ajansı (CMSA), 2030 yılına kadar Ay'a insan göndermeyi hedeflediklerini duyurdu.

AA & Ensonhaber

NASA, önümüzdeki yıllarda önce Ay'a daha sonra da Mars'a astronot göndermek istiyor.

NASA'nın Artemis ismini verdiği bu projede, SpaceX başta olmak üzere Avrupa Uzay Ajansı ve Japonya Uzay Ajansı gibi kurumlar yer alıyor.

Öte yandan, son zamanlarda uzay görevleriyle ön plana çıkan Çin de Ay'a insan gönderme planları yapıyor.

Çin'în hedefi 2030

Çin İnsanlı Uzay Ajansı (CMSA), 2030 yılına kadar Ay'a insan göndermeyi hedeflediklerini duyurdu.

Cang, 2030'a kadar yapılması tasarlanan misyon kapsamında Ay iniş aracı ve mürettebatlı uzay aracının ayrı ayrı uzaya fırlatılacağını ve araçlar yörüngeye yerleştikten sonra astronotların Ay'ın yüzeyine iniş yapacağını belirtti.

Astronotların, Ay'da bilimsel incelemeleri çerçevesinde yüzeyden örnekler toplayacaklarını aktaran Cang, astronotların aynı araçlar ile Dünya'ya döneceklerini ifade etti.

Cang, Çinli bilim insanlarının söz konusu Ay misyonu için ağır yük roketi "Long March 10", yeni nesil mürettebatlı uzay aracı, Ay iniş aracı ve Ay mürettebatlı gezici aracı geliştirdiklerini kaydetti.

Ay'a insanlı iniş projesinin başarılı olması halinde Çin, ABD'den sonra bunu başaran ikinci ülke olacak.