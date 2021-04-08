Çin, 3 milyar dolara uydu fırlatma merkezi inşa ediyor

Çin, 3 milyar dolara uydu fırlatma merkezi inşa ediyor

Çin, Zhejiang eyaletinin Ningbo kentinde 3 milyar dolara ticari amaçlı uydu fırlatma merkezi inşa etmek için çalışmalar yürütüyor.

Son yıllarda uzay yarışında ön plana çıkan Çin, yeni yatırımlar yaparak en büyük rakibi ABD ile rekabeti kızıştırmak istiyor.

Gelen bilgilere göre Çin, 2021-2025 yıllarını kapsayan 14. dönem kalkınma planı çerçevesinde, Zhejiang eyaletinin Ningbo kentinde 3 milyar dolarlık yatırımla yeni bir uydu fırlatma merkezi inşa edecek. Yeni merkez, ülkedeki beşinci uydu fırlatma merkezi olarak kayıtlara geçecek.

Yaklaşık 67 kilometrekarelik arazi üzerine inşa edilecek fırlatma merkezi; komuta merkezi, roket ve uydulara yönelik Ar-Ge, test ve montaj tesislerinden oluşacak.

HEDEF HER YIL 100 UYDU

Şiangşan (Fil tepesi) adı verilecek uydu merkezinden her yıl 100 uydu fırlatılması planlanıyor. Şiangşan Uydu Fırlatma Merkezi, ticari havacılık sektöründe faaliyet göstermek için kullanılacak.

Çin'de geçen yıl 39, bu yıl ise Mars görevi dahil 40'dan fazla uydu fırlatma işlemi yapıldı. Ülkede gelecek birkaç yıl içinde binden fazla uydunun alçak yörüngeye fırlatılacağı tahmin ediliyor.