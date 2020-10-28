Çin, 5 yıllık uzay planını duyurdu: Hedef dünya liderliği

Çin, önümüzdeki beş yılın ticari uzay çalışmalarını, Vuhan kentinde düzenlenen 6. Uluslararası Ticari Uzay Forumu’nda açıkladı.

Son yıllarda uzay yarışında ABD ile ciddi bir rekabete girmek isteyen Çin, uzay çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Vuhan şehrinde düzenlenen 6. Uluslararası Ticari Uzay Forumu’nda sahne alan Çin Uzay Bilimleri ve Endüstrisi, ülkenin 5 yıllık uzay planlarını açıkladı.

Yapılan açıklamalara göre 2021-2025 planı; taşıyıcı roketleri, uyduları ve uzay uçuşlarını kapsayacak.

ROKET YAKITINDA HEDEF LİDERLİK

Açıklanan bilgilere göre Çin, 2023 yılına kadar ‘Kuaizhou’ adlı seri roket fırlatışını 2 katına çıkaracak. 2025 yılında ise Çin’in katı yakıt teknolojisinde dünya lideri olması bekleniyor.





NESNELERİN İNTERNETİ İÇİN 100 UYDU

Düzenlenen forumda, uzay tabanlı nesnelerin interneti inşası için 2023’e kadar 100’e yakın uydunun fırlatılacağı da kamuoyuna duyuruldu.

Xingyun isimli proje için daha önce iki test uydusu fırlatan Çin, uydular arası lazer iletişiminde başarı olmuştu.

Çin makamlarına göre uzay tabanlı nesnelerin interneti inşası üç aşamadan oluşacak.

Çin, şu ana kadar yaptığı testlerle ilk aşamayı zaten tamamladı. İkinci aşamada ise daha küçük ölçekli uydu ağlarının hayatı geçmesi planlanıyor. Bu kapsamda 2023 yılına kadar en az 80 uydu fırlatılacak.

2025 yılına kadarki son aşamada ise işletme, uygulama ve hizmetleri kapsayan uzay tabanlı bir ekosistem inşa edilecek.

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