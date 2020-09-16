Çin, 9 uydusunu tek bir roketle uzaya gönderdi

Çin, Sarı Deniz üzerinden gönderdiği bir taşıyıcı roket ile uzaya 9 uydu fırlattı. Uydular, yörüngenin planlanan bölgesine başarılı bir şekilde yerleştirildi.

Çin, belirgin bir sorundan dolayı yüksek çözünürlüklü uzaktan algılama uydusunu kaybettikten üç gün sonra, denizdeki De Bo 3 isimli fırlatma gemisinden Jilin-1 uzaktan algılama kümesine 9 yeni uydu daha fırlattı.

Çin'in denizden fırlatılan ilk roketi olan Long March-11 taşıyıcı roketi ile fırlatılan uydular, belirlenen yörüngeye başarıyla yerleşti.

Changguang Satellite Technology tarafından geliştirilen uydu grubu, Çin'in arazi ve kaynak sayımı, şehir planlama ve afet izleme için uzaktan algılama hizmetleri sağlamayı amaçlayan üç video uydusu ve altı tarayıcı uydudan oluşuyor.

FELAKETLER ÖNCEDEN TAHMİN EDİLİYOR

Jilin-1 uydu grubu, Çin'in Jilin eyaletinde geliştirildi ve ülkenin ticari kullanım için kendi geliştirdiği ilk uzaktan algılama uydusu olarak dikkat çekiyor. Uydulardan toplanan veriler, jeolojik felaketleri tahmin etmeye ve hafifletmeye yardımcı olmak için kullanılıyor.

Çin, ayrıca Jilin-1 uydu kümesine 2030 yılına kadar toplam 138 uydu göndermeyi planlıyor.

De Bo 3 fırlatma gemisinin toplam uzunluğu 159.6 metre, maksimum genişliği 38.8 metre ve yüksekliği ise 10.9 metre olarak göze çarpıyor.



