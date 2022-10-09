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    Çin, ABD'ye rakip olacak uyduları uzaya yolladı

    Çin, küresel konumlama sisteminin geliştirilmesinde kullanılacak "CentiSpace-1-S5" ve "CentiSpace-1-S6" test uydularını fırlattı.
    • 09.10.2022 - 12:18
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    Çin, ABD'ye rakip olacak uyduları uzaya yolladı

    Son yıllarda uzay yarışında ön plana çıkmaya devam eden ve kendi uzay istasyonunu kurma çalışmalarını sürdüren Çin, uzaya yeni uydular göndermeye devam ediyor.

    AA'da yer alan habere göre Çin, küresel konumlama sisteminin geliştirilmesinde kullanılacak "CentiSpace-1-S5" ve "CentiSpace-1-S6" test uydularını uzaya gönderdi.

    Uydular yörüngeye yerleşti

    İki uydu, Long March-11 roketiyle ülkenin kuzeyindeki Sarı Deniz'de kurulan yüzer platformdan fırlatıldı. Uyduların, fırlatmanın ardından planlanan yörünge konumuna yerleştiği bildirildi.

    Çin, ABD ye rakip olacak uyduları uzaya yolladı #1

    ABD'ye rakip olacak

    Merkezi Pekin'de bulunan Future Navigation şirketi tarafından geliştirilen test uydularının, Çin'in ABD'nin Küresel Konumlama Sistemine (GPS) rakip uydu konumlama sistemi BeiDou'nun geliştirilmesinde kullanılması amaçlanıyor.

    Çin, uydu konumlama sistemi için Alçak Yer Yörüngesi'nde 160 parçadan oluşan takım uydu ağı kurmayı planlıyor

    CentiSpace-1 ailesindeki uydulardan ilki olan "S1" 29 Ekim 2018'de, ikincisi "S2" 10 Temmuz 2020'de, "S3" ve "S4" ikilisi ise 6 Eylül 2022'de fırlatılmıştı.


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