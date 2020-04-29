Çin, artık evlerin içine de kamera yerleştiriyor

Çin'in, sokaklardan sonra artık evlerin içerisine de kamera yerleştirdiği söyleniyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, bildiğiniz gibi ilk önce Çin'de ortaya çıkmıştı. Ancak son günlerde ülkede yeni görülen vaka kalmadı ve hayat yavaş yavaş normale dönmeye başladı.

Ancak, yine de virüse karşı mücadelede çeşitli teknolojik önlemler alınıyor. Daha doğrusu Çin, teknolojiyi kullanmak için koronavirüsü bahane ediyor.

ABD medyası, Çin'in bazı bölgelerinde yetkililerin evlerin kapılarına ve hatta içlerine güvenlik kameraları yerleştirdiğini ileri sürdü.

KORONAVİRÜSE KARŞI KAMERALI ÖNLEM

Çin'in, bazı vatandaşların karantina kurallarına uyup uymadığını kontrol etmek için evlerin içine kamera yerleştirdiği söyleniyor. ABD medyasının çeşitli tanıklara dayandırdığı haberine göre, bu uygulama yaklaşık 2 aydır devam ediyor.

Çin'de yaşayan Ian Lahiffe isimli bir vatandaş, Çin'in güneyine yaptığı seyahatten döndüğünde apartmanına takılmış bir güvenlik kamerası gördüğünü söylüyor. Bunun ne derece yasal olduğunu bilmediğini kaydeden Lahiffe, bu durumun gizlilik ihlali olduğunu savunuyor.





Çin, ülke genelinde güvenlik kameralarını sıkça kullanmasıyla biliniyor. İki yıl önceki veriler, ülkede en az 350 milyon adet güvenlik kamerasının kullanıldığını gösteriyor.

Hubei eyaletindeki Wuchongan bölgesinin yönetimi de karantina altına alınan hastaları 24 saat gözetlemek için güvenlik kamerası kullanıldığını söylüyor.