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    Çin, askeri alanda yapay zekanın denetlenmesini istiyor

    Çin, yapay zeka teknolojisinin askeri alanda kullanılmasının uluslararası kurallara bağlanması çağrısında bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 15.12.2021 - 09:43
    • Güncelleme : 15.12.2021 - 10:05
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    Çin, askeri alanda yapay zekanın denetlenmesini istiyor

    Son zamanlarda yapay zeka teknolojileri oldukça gelişti, ancak bu durum bazı endişeleri de beraberinde getirdi.

    Çin, yapay zeka teknolojisinin askeri alanda kullanılmasının uluslararası kurallara bağlanmasını istiyor.

    Çin'in Birleşmiş Milletler (BM) Silah Kontrolü Büyükelçisi Li Song, askeri alandaki yapay zeka uygulamalarının denetimi konusundaki görüş belgesini, Cenevre'de düzenlenen Belirli Konvansiyonel Silahlar Sözleşmesi'nin gözden geçirme konferansına sundu.

    YAPAY ZEKA KURALLARINA İHTİYAÇ VAR

    Büyükelçi Li, savaşın çehresini değiştirme potansiyeline sahip yapay zekanın insani trajedilere yol açabileceğini, bu yüzden hegemonya aracı olarak kullanılmasını önleyecek kurallara ihtiyaç olduğunu belirtti.

    yapay zeka askeri

    Çin'in yapay zeka teknolojilerinin mutlak askeri üstünlük sağlamak ve başka ülkelerin egemenliğini ve toprak güvenliğini tehdit etmek için kullanılmasına karşı olduğunu ifade eden Li, "Ülkeler, özellikle de büyük güçler, yapay zeka teknolojisini kullanan silah sistemleri geliştirme konusunda ihtiyatlı davranmalı." dedi.

    Li, ayrıca yapay askeri yapay zeka teknolojilerinin yayılmasını önlemek için uluslararası denetime ihtiyaç olduğunu vurguladı.

    Çin'in askeri alanda yapay zeka ve diğer ileri teknolojileri geliştirme konusunda son dönemde çabalarını arttırdığı biliniyor.

    yapay zeka askeri

    ÇİN'DEN YAPAY ZEKAYA BÜYÜK YATIRIM

    ABD Savunma Bakanlığı'nın yayınladığı "2021 Çin Askeri Güç Raporu"da, Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun (PLA), stratejik ve taktik kararlar için makine öğrenimi, yapay zekanın kullanıldığı harp oyunları, sosyal medya analizi gibi çok sayıda yapay zeka projesine yatırım yaptığı belirtilmişti.

    Raporda ayrıca Çin'in gelecekteki askeri uygulamalarının yapay zeka, ileri robot teknolojileri ve gelişmiş veri kullanımı ile desteklenen insansız sistemlerin geliştirilmesine odaklanabileceği değerlendirmesi yapılmıştı.

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