Çin, Ay'da araştırma istasyonu kuracak Çin, Ay'da uluslararası araştırma istasyonu kurmak için 3 aşamalı plan açıkladı. Araştırma istasyonunun temel halinin oluşturulması için ilk aşamada, 2028'e kadar 3 keşif görevi kapsamında 7 fırlatma yapılacak.

AA

Çin, Ay'da uluslararası araştırma istasyonu kurmaya yönelik 3 aşamalı plan izleyeceğini duyurdu.

Ay keşif programının baş tasarımcısı Vu Veyrın, 2050'ye kadar tümüyle işlevsel bir üs kurmaya yönelik planın detaylarını paylaştı.

7 fırlatma görevi yapılacak

Buna göre, araştırma istasyonunun temel halinin oluşturulması için ilk aşamada, 2028'e kadar 3 keşif görevi kapsamında 7 fırlatma gerçekleştirilecek.

Çang'ı 6 ve 7 ile 8 görevleri için Ay'a gönderilecek keşif araçlarının yanı sıra, öncesinde Çüeçiao-2 aktarım uydusu, iki üst uydusuyla birlikte yörüngeye konumlandırılacak.

2024'te kaya ve toprak örnekleri toplamak üzere Çang'ı 6, 2026'da Ay'ın güney kutbunda keşif yapmak üzere Çang'ı 7 ve 2027'de doğal kaynak kapasitesini ve kullanılabilirliğini doğrulamak ve Ay yüzeyindeki uzay üssü inşası için testler yapmak üzere Çang'ı 8 görevleri planlanıyor.

İstasyonun, 2050'de Mars, Venüs ve ötesindeki uzay görevlerini destekleyecek çok işlevli bir araştırma üssü haline gelmesi hedefleniyor.