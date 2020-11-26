Çin, Beidou navigasyon ağını yerin altına indirdi

Çin’de metro ağları ve ana yollar teknoloji ile buluştu. Pekin metrosu Beidou navigasyon ağına dahil edilirken, yol kenarlarında bulunan direkler de 5G baz istasyonu olarak hizmet verecek.

Son zamanlarda teknolojiyi her yerde kullanmaya başlayan ve ulaşım sistemlerini akıllı hale getiren Çin, bu yıl tanıttığı Beidou navigasyon ağını metro istasyonlarına indirdi.

Ayrıca Pekin’de metrolarda kullanılması planlanan sistem için bir araştırma ve inovasyon merkezi kuruldu.

Beidou sayesinde, metrolarda veri ve sinyal transferleri anlık olarak sağlanabilecek.

Şimdiden Pekin metrosunda test edilen navigasyon sistemi bir metrekarelik konumlandırma doğruluğu elde edebiliyor.

AKILLI BEYİN SİSTEMİ YOLDA

Yakın zamanda Pekin metrosu için işleyiş, müşteri hizmeti, bakım ve yönetim dahil olmak üzere dört ana platformu olan akıllı beyin sistemi inşa edilmesi planlanıyor.

DİREKLER 5G İSTASYONUNA DÖNÜŞÜYOR

Çin’de metro istasyonlarının yanı sıra, ana yolların kenarında bulunan direkler de akıllı direklere dönüştürülüyor. Bu sayede söz konusu direkler 5G baz istasyonu olarak hizmet verebilecek.

Shenzen kentinde tanıtılan akıllı direkler aynı zamanda trafik lambası ya da dijital pano olarak da değerlendirilebilecek.

Her ne kadar birçok ülke hala 5G teknolojisini test etse de Çin bu yarışı önde götürüyor.

690 BİN İSTASYON KURULDU

Çin Sanayi ve Enformasyon Teknolojileri Bakanlığı, ülkede eylül sonu itibarıyla toplam 690 bin adet 5G baz istasyonu kurulduğunu açıklamıştı.

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