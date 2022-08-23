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    Çin, bilimsel deneyler için yeni uydusunu fırlattı

    Çin, bilimsel deneyler ve yeni teknolojilerin test edilmesi için yeni uydusunu uzaya gönderdi.
    • 23.08.2022 - 09:46
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    Çin, bilimsel deneyler için yeni uydusunu fırlattı

    Son yıllarda uzay yarışında ön plana çıkmaya devam eden ve kendi uzay istasyonunu kurma çalışmalarını sürdüren Çin, uzaya yeni uydular göndermeye devam ediyor.

    AA'da yer alan habere göre Çin, test uydusu "Çuangşin-16"yı uzaya yolladı. Uydu, bilimsel deneyler ve yeni teknolojilerin test edilmesi için kullanılacak.

    Uydu, Kuaicou-1A roketiyle Siçuan eyaletindeki Şiçang Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.

    Bilimsel deneyler için geliştirildi

    Çin Bilimler Akademisi tarafından geliştirilen Çuangşin-16 uydusu, bilimsel deneyler ve yeni teknolojilerin test edilmesi için kullanılacak.

    Fırlatma görevi, Çin'in geliştirdiği hızlı tepkimeli yörünge roketi Kuaicou-1A ile gerçekleştirilen 16'ncı başarılı taşıma görevi oldu.

    roket


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