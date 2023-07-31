Çin, casusluk iddiaları nedeniyle ABD'ye drone ihracatını yasakladı Çin, "ulusal güvenliği ve çıkarları" korumak istediğini söyleyerek, drone'lar da dahil olmak üzere ABD'ye yeni ihracat yasaklarını duyurdu.

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Çin, pazartesi günü, ABD ile teknolojiye erişim konusunda artan gerilimin ortasında "ulusal güvenliği ve çıkarları" korumak istediğini söyleyerek, bazı insansız hava araçları ve insansız hava araçlarıyla ilgili ekipmanlara yönelik ihracat denetimlerini açıkladı.

Ticaret Bakanlığı; bazı drone motorları, lazerler, iletişim ekipmanları ve anti-drone sistemleri de dahil olmak üzere ekipman üzerindeki kısıtlamaların 1 Eylül'de yürürlüğe gireceğini söyledi.

Bir bakanlık sözcüsü yaptığı açıklamada, kontrollerin bazı tüketici insansız hava araçlarını da etkileyeceğini ve hiçbir sivil insansız hava aracının askeri amaçlarla ihraç edilemeyeceğini söyledi.

Kimliği açıklanmayan sözcü, şu ifadelere yer verdi:

Çin'in insansız hava aracı kontrolünün kapsamını bu kez mütevazı bir şekilde genişletmesi, sorumlu bir büyük ülke olarak duruşumuzu göstermek, küresel güvenlik girişimlerini uygulamak ve dünya barışını korumak için önemli bir önlemdir.

Sözcü, yetkililerin ilgili ülke ve bölgeleri bilgilendirdiğini söyledi. Çin'in büyük bir insansız hava aracı üretim endüstrisi var ve ABD de dahil olmak üzere birçok pazara ihracat yapıyor.

ABD, Çin'den rahatsız

ABD'li milletvekilleri, ABD'de satılan insansız hava araçlarının yüzde 50'den fazlasının Çin merkezli DJI şirketi tarafından yapıldığını ve bunların kamu güvenliği kurumları tarafından kullanılan en popüler insansız hava aracı olduğunu söylemişlerdi.

DJI, pazartesi günü yaptığı açıklamada, Çin'in ihracat kontrolü düzenleyici gereksinimleri de dahil olmak üzere faaliyet gösterdiği ülke veya bölgelerin yasa ve düzenlemelerine her zaman sıkı bir şekilde uyduğunu ve bunları uyguladığını söyledi.

Drone üreticisi, "Askeri kullanım için hiçbir zaman ürün ve ekipman tasarlamadık ve üretmedik, ürünlerimizi hiçbir ülkede askeri çatışmalarda veya savaşlarda kullanılmak üzere pazarlamadık veya satmadık." dedi.

Mart 2022'de bir Alman perakendeci, DJI şirketini, Ukrayna askeri pozisyonlarına ilişkin verileri Rusya'ya sızdırmakla suçlamış, ancak şirket bunu reddetmişti.

Çin: Karalama kampanyası

Çin Ticaret Bakanlığı bu yılın nisan ayında yaptığı açıklamada, ABD ve Batı medyasının Ukrayna'daki savaş alanına İHA ihraç ettiğine dair "asılsız suçlamalar" yaydığını ve raporların Çinli firmaları "karalama" girişimi olduğunu açıklamıştı.