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    Çin, Ceres-1 roketiyle 5 uydu fırlattı

    Asya ülkesinin yerli imkanlarla ürettiği katı yakıtlı roketle ikinci fırlatma işlemi yapıldı.
    • AA
    • 07.12.2021 - 09:08
    • Güncelleme : 07.12.2021 - 09:57
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    Çin, Ceres-1 roketiyle 5 uydu fırlattı

    Çin, Dünya yörüngesine uydu fırlatma işlemlerini sürdürüyor.

    Yerli üretim Ceres-1 taşıyıcı roketiyle 5 küçük uydu fırlatıldı.

    YERLİ ROKETLE UYDU FIRLATTILAR

    Şinhua'nın haberine göre, roket, Çin'in kuzeyindeki Gansu eyaletindeki Ciuçuan Uydu Fırlatma Merkezi'nden ateşlendi.

    Uydular, fırlatılışın ardından planlanan yörünge konumuna yerleşti. Bu, Ceres-1 roketiyle yapılan ikinci fırlatış oldu.

    KATI YAKITLI ROKET

    Pekin Şinghı Dongli Uzay Teknolojisi Şirketi, diğer adıyla "Galactic Energy" tarafından geliştirilen katı yakıtlı küçük taşıyıcı roketle ilk fırlatma işlemi, 7 Kasım 2020'de yapılmıştı.

    Çin, Ceres-1 roketiyle 5 uydu fırlattı #1

    YÜK TAŞIMA KAPASİTESİ

    Ceres-1 roketi, yerden 160 kilometre irtifadaki Alçak Dünya Yörüngesi'ne 350 kilo, 700 kilometre yükseklikteki Güneş Eşzamanlı Yörünge'ye ise 270 kilo kadar yük taşıyabiliyor.

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