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- Çin, Ceres-1 roketiyle 5 uydu fırlattı
Çin, Ceres-1 roketiyle 5 uydu fırlattı
Asya ülkesinin yerli imkanlarla ürettiği katı yakıtlı roketle ikinci fırlatma işlemi yapıldı.
- AA
- 07.12.2021 - 09:08
- Güncelleme : 07.12.2021 - 09:57
Çin, Dünya yörüngesine uydu fırlatma işlemlerini sürdürüyor.
Yerli üretim Ceres-1 taşıyıcı roketiyle 5 küçük uydu fırlatıldı.
YERLİ ROKETLE UYDU FIRLATTILAR
Şinhua'nın haberine göre, roket, Çin'in kuzeyindeki Gansu eyaletindeki Ciuçuan Uydu Fırlatma Merkezi'nden ateşlendi.
Uydular, fırlatılışın ardından planlanan yörünge konumuna yerleşti. Bu, Ceres-1 roketiyle yapılan ikinci fırlatış oldu.
KATI YAKITLI ROKET
Pekin Şinghı Dongli Uzay Teknolojisi Şirketi, diğer adıyla "Galactic Energy" tarafından geliştirilen katı yakıtlı küçük taşıyıcı roketle ilk fırlatma işlemi, 7 Kasım 2020'de yapılmıştı.
YÜK TAŞIMA KAPASİTESİ
Ceres-1 roketi, yerden 160 kilometre irtifadaki Alçak Dünya Yörüngesi'ne 350 kilo, 700 kilometre yükseklikteki Güneş Eşzamanlı Yörünge'ye ise 270 kilo kadar yük taşıyabiliyor.