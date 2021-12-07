Çin, Ceres-1 roketiyle 5 uydu fırlattı

Asya ülkesinin yerli imkanlarla ürettiği katı yakıtlı roketle ikinci fırlatma işlemi yapıldı.

Çin, Dünya yörüngesine uydu fırlatma işlemlerini sürdürüyor.

Yerli üretim Ceres-1 taşıyıcı roketiyle 5 küçük uydu fırlatıldı.

YERLİ ROKETLE UYDU FIRLATTILAR

Şinhua'nın haberine göre, roket, Çin'in kuzeyindeki Gansu eyaletindeki Ciuçuan Uydu Fırlatma Merkezi'nden ateşlendi.

Uydular, fırlatılışın ardından planlanan yörünge konumuna yerleşti. Bu, Ceres-1 roketiyle yapılan ikinci fırlatış oldu.

KATI YAKITLI ROKET

Pekin Şinghı Dongli Uzay Teknolojisi Şirketi, diğer adıyla "Galactic Energy" tarafından geliştirilen katı yakıtlı küçük taşıyıcı roketle ilk fırlatma işlemi, 7 Kasım 2020'de yapılmıştı.

YÜK TAŞIMA KAPASİTESİ

Ceres-1 roketi, yerden 160 kilometre irtifadaki Alçak Dünya Yörüngesi'ne 350 kilo, 700 kilometre yükseklikteki Güneş Eşzamanlı Yörünge'ye ise 270 kilo kadar yük taşıyabiliyor.