Çin, çevre inceleme uydusunu fırlattı

Çin, test uydusu "Tienşing-1"i uzaya yolladı. Uydu yörüngeye başarılı bir şekilde yerleşti.

Son yıllarda uzay yarışında ön plana çıkmaya devam eden ve 2022 yılında kendi uzay istasyonunu kurmayı planlayan Çin, uzaya yeni uydular göndermeye devam ediyor.

Çin haber ajansı Xinhua'nın haberine göre "Tienşing-1" uydusu, Kuaicou-1A roketiyle, ülkenin kuzeybatısındaki Ciuçüen Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatıldı.

Yörüngeye yerleşti

AA'nın aktardığına göre, uydunun planlanan yörünge konumuna yerleştiği bildirildi. İlk kez fırlatılan test uydusunun, uzay çevresi inceleme deneylerinde kullanılması hedefleniyor.

Fırlatma görevi, Çin'in geliştirdiği hızlı tepkimeli yörünge roketi Kuaicou-1A ile gerçekleştirilen 15'inci başarılı görev oldu.