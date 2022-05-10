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    Çin, çocukların canlı yayın izlemelerini kısıtladı

    Çin hükümeti, 18 yaşından küçük çocukların canlı yayınlara bahşiş yapmasını ve akşam 10'dan sonra canlı yayın izlemesini yasakladı.
    • Haber Merkezi
    • 10.05.2022 - 13:58
    • Güncelleme : 10.05.2022 - 14:08
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    Çin, çocukların canlı yayın izlemelerini kısıtladı

    Son yıllarda oldukça büyüyen oyun sektörü, özellikle küçük yaştaki çocukların da ilgisini çekiyor. Ancak bu durumdan şikayetçi olan ebeveynler, çocukların sürekli ekran başında olmasından rahatsız.

    Çin hükümeti, giderek artan video oyun bağımlılığının önüne geçebilmek için yeni bir karar alındığını duyurdu.

    Canlı yayınlara kısıtlama

    Alınan karara göre 18 yaşından küçük olan herkes, akşam saat 10'dan itibaren canlı yayın izleyemeyecek ve yayıncılara bahşiş veremeyecek.

    Çin hükümetinin çocuklarla ilgili yeni kararı, yalnızca yerel platformlar için geçerli olacak. Örneğin TikTok'un Çin'deki versiyonu Douyin ve Bilibili gibi popüler canlı yayın platformları bu karar kapsamında yer alacak. Ancak YouTube ve Twitch gibi uluslararası platformlar, kısıtlanamayacak.

    Çin, çocukların canlı yayın izlemelerini kısıtladı #1

    Geçtiğimiz aylarda Çin'de yayınlanan bir haberde, Çin’in en büyük oyun şirketi Tencent'in "Honor of Kings" adlı popüler oyununun, reşit olmayan çocuklar arasında bağımlılık seviyesinde oynandığı ve bazılarının söz konusu oyunu günde 8 saat oynadığı belirtilmişti.

    Makalede, "ruhsal afyon" olarak nitelendirilen oyunun, yüz milyarlar değerinde bir endüstri haline geldiğinin altı çizilerek, hiçbir endüstrinin "bir nesli yok edecek" şekilde gelişmesine izin verilmemesi gerektiği vurgulanmıştı.


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