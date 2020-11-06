Çin, dünyanın ilk 6G test uydusunu uzaya fırlattı

Çin, Tianyan 05 isimli dünyanın ilk 6G test uydusunu uzaya fırlattıklarını duyurdu.

Günümüzde hala kurulma aşamasında olan 5G teknolojisi, şu anda sadece belirli ülkelerde kullanıma açılmış durumda. Ancak Çin, şimdiden 6G teknolojisi üzerinde çalışmaya başladı bile.

Geçtiğimiz yıl kasım ayında kendi 6G araştırma ekibini kuran Çin, şimdi de dünyanın ilk 6G test uydusunu uzaya fırlattı.

UZAYDAN DÜNYA'YI DA GÖZLEMLEYECEK

Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatılan 6G test uydusu Tianyan 05, aynı zamanda dünya üzerindeki doğal afet, tarım ve hayvancılık çalışmaları ile inşaat halindeki binaları da uzaydan gözlemleyecek.





70 kilogram ağırlığında olan Tianyan 05, 5G teknolojisinden sonra hayatımıza girecek 6G için test çalışmaları yapacak. Bildiğiniz gibi şu anda kullanılan 5G teknolojisi yüksek frekanslı GHz dalgalarını kullanıyor.

Tianyan 05 uydusu ise Terahertz (THz) kapasiteli ilk teknik testlerin gerçekleştirilmesini sağlayacak.

6G teknolojisinin sunacağı hızlar ve hayatımıza getireceği yenilikler, Tianyan 05 uydusunun yaptığı testler sonrasında belli olacak.

ÇİN, 5G'DE LİDER

Öte yandan Çin Sanayi ve Enformasyon Teknolojileri Bakanlığı, ülkede eylül sonu itibarıyla toplam 690 bin adet 5G baz istasyonu kurulduğunu açıkladı.

Çin'in telekomünikasyon işlerinin toplam hacmi ise yılın ilk üç çeyreklik bölümünde yıllık bazda yüzde 18,6 büyüdü ve telekomünikasyon sektörünün gelirleri de aynı dönemde yüzde 3,2 arttı.



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