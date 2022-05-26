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    Çin, Elon Musk'ın Starlink uydularını yok etmek için harekete geçti

    Çin ordusu, Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX tarafından üretilen Starlink uydularını yok edebilen silah geliştirecek.
    • Haber Merkezi
    • 26.05.2022 - 13:14
    • Güncelleme : 26.05.2022 - 13:30
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    Çin, Elon Musk'ın Starlink uydularını yok etmek için harekete geçti

    Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX şirketi, dünyanın ulaşılamayan her noktasına internet götürme projesi kapsamında, yeni Starlink uydularını fırlatmaya devam ediyor.

    Çinli askeri araştırmacılar, Starlink'in Çin ulusal güvenliği için bir tehdit olarak görülmesi durumunda uydu sistemini yok etme planları yapıyor.

    Çalışma, Pekin İzleme ve Telekomünikasyon Enstitüsü'nde araştırmacı olan Ren Yuanzhen, çalışmaları bizzat yürütüyor.

    SpaceX, ABD ile askeri anlaşma imzalamıştı

    SpaceX, Dünya atmosferindeki sesin beş katı hızda hareket eden hipersonik silahları tespit edebilen ve takip edebilen hassas araçların geliştirilmesi de dahil olmak üzere, Starlink platformunu askeri amaçlarla kullanmak için ABD Savunma Bakanlığı ile anlaşmıştı.

    Bu nedenle Çin, gelecekte olası bir askeri tehdit durumunda Starlink uydularının hepsini devre dışı bırakmayı amaçlıyor.,

    spacex


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