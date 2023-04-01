Çin, gizemli uydular fırlatmaya devam ediyor Çin, uzaktan algılama özellikli "Yaogan 34" sınıfı yer gözlem uydusunu uzaya gönderdi.

AA & Ensonhaber

Son yıllarda uzay yarışında ön plana çıkmaya devam eden ve kendi uzay istasyonunu kurma çalışmalarını sürdüren Çin, uzaya yeni uydular göndermeye devam ediyor.

Çin haber ajansı Xinhua'nın haberine göre, "Yaogan-34-4" uydusu, Long March (Uzun Yürüyüş) 4C roketiyle Gobi Çölü'ndeki Ciuçüen Uydu Merkezi'nden uzaya fırlatıldı.

Yörüngeye yerleşti

Fırlatma görevinin ardından planlanan yörünge konumuna yerleşen uydunun, toprak kaynakları ve hasat takibi, şehir planlama ve afet önleme çalışmalarında kullanılacağı bildirildi.

Söz konusu görev, Long March roketleriyle icra edilen 470'nci başarılı taşıma görevi oldu.

Yaogan-34 uydularının ilki 30 Nisan 2021'de, ikincisi 17 Mart 2022'de, üçüncüsü ise 15 Kasım 2022'de fırlatılmıştı.

Uydular gizemini koruyor

Çin medyası, her ne kadar uydu kullanım alanını mahsul verimi ve afet tahmini olarak açıklasa da Yaogan uydu serisinin askeri amaçlı kullanıldığı söyleniyor.

Yaogan serisine ait bir başka uydu, 22 Mayıs 2019 tarihinde Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatılmış, ancak meydana gelen arıza nedeniyle uydu birkaç dakika sonra kaybolmuştu.

Bazı Batılı kaynaklar, Yaogan sınıfı uyduların askeri istihbarat amaçlı olduğunu, Çin Halk Kurtuluş Ordusunun uzay, siber uzay ve elektronik harpten sorumlu Stratejik Destek Gücü tarafından kontrol edildiğini öne sürüyor.