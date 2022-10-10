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    Çin, Güneş'i incelemek için uzaya araç gönderecek

    Uzay alanında önemli çalışmalara imza atan Çin, şimdi de Güneş'i incelemek için harekete geçti.
    • Haber Merkezi
    • 10.10.2022 - 09:42
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    Çin, Güneş'i incelemek için uzaya araç gönderecek

    Son yıllarda uzay görevleriyle ön plana çıkan Çin, şimdi de Güneş'in gizemlerini çözmek için harekete geçti.

    Çin, Güneş'te yaşanan olayların nedenini öğrenmek ve daha detaylı bilgiye erişmek için ilk gözlemevi aracını uzaya fırlatmaya hazırlanıyor.

    Gelişmiş Uzay Tabanlı Güneş Gözlemevi (ASO-S), Güneş'in manyetik alanının koronal kütle atılımlarına ve diğer patlamalara nasıl neden olduğunu araştıracak.

    Çin'in uzun yıllardır hayaliydi

    Toplamda 3 farklı araçla donatılacak 126 milyon dolarlık gözlemevi, aslında ilk olarak Çinli bilim insanları tarafından 1970 yılında önerilmişti.

    Çin, Güneş i incelemek için uzaya araç gönderecek #1

    Güneş'in manyetik alanının enerjisel emisyonlarına neden olduğunun yaygın bir bilgiden ibaret olduğu belirtilirken, ikisi arasında yaşananların ise henüz gizeminin çözülmediği kaydedildi.

    ASO-S,  patlamaları altta yatan nedenlere bağlamak ve bu nedenlerin tam olarak ne olduğunu ortaya çıkarmak için aynı anda farklı dalga boylarına bakacak.

    Dört yıl görev süresi bulunan araç, Dünya yüzeyinin 720 kilometre yukarısındaki yörüngeden Güneş'i izleyecek.


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