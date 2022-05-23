Çin, Huawei ve ZTE'yi yasaklayan Kanada'yı eleştirdi

Kanada, ulusal güvenlik endişeleri nedeniyle Çinli teknoloji şirketleri Huawei ve ZTE’nin 5G ürünlerini yasaklama kararı almıştı. Çin cephesinden tepki gecikmedi.

Donald Trump yönetiminin koyduğu ambargolar yüzünden oldukça zor durumda kalan ve Google lisansı iptal edilen Huawei, ülkeler tarafından yasaklanmaya devam ediyor.

Akıllı telefon satışlarında ilk 5'in dışında kalan ve kendi vatanı Çin'de liderliğini kaybeden Huawei'ye bir yasak da Kanada'dan gelmişti.

Kanada, ulusal güvenlik endişeleri nedeniyle Çinli teknoloji şirketleri Huawei ve ZTE’nin 5G ürünlerini yasakladı.

Kanada İnovasyon, Bilim ve Sanayi Bakanı François-Philippe Champagne, Huawei ve ZTE'nin yüksek risk grubunda olduğunu söyledi.





Çin'den karara tepki geldi

AA'da yer alan habere göre, Çin Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kanada yönetiminin "ulusal güvenlik" gerekçe göstererek aldığı kararın hiçbir somut kanıta dayanmadığı, piyasa ekonomisi ve serbest ticaret kurallarını ihlal ettiği belirtildi.

Açıklamada, kararın Çin ve Kanada şirketlerinin ticari çıkarlarına zarar vereceği ve Çin-Kanada ekonomik ilişkilerini olumsuz etkileyeceği kaydedildi.

"Yanlış adımdan vazgeçin"

Şirketlerin zarara uğraması halinde Pekin'in karşı tedbirleri alma hakkına sahip olduğuna işaret açıklamada, "Kanada'yı ülkeler arasındaki iş birliğini akılcı ve objektif şekilde değerlendirmeye ve yanlış adımından vazgeçmeye çağırıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Eylülde ekipman alımı durdurulacak

Yeni karara göre, Eylül 2022'ye kadar Huawei ve ZTE'den yeni 4G veya 5G ekipman ve hizmet alımı durdurulacak.

Huawei ve ZTE'ye ait mevcut ekipman ve hizmetler ise Aralık 2027'ye kadar sistemden çıkarılacak.

Daha önce de ABD, İngiltere, Belçika, İsveç, Yeni Zelanda ve Avustralya da Huawei ve ZTE’nin 5G ürünlerinin kullanımını yasaklamıştı.