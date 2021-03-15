Çin, Huawei'ye getirdiği kısıtlamalar nedeniyle ABD'ye tepki gösterdi

Çin, ABD'yi Çinli teknoloji devi Huawei'ye getirdiği yeni kısıtlamalar nedeniyle eleştirdi.

Donald Trump yönetiminin koyduğu ambargolar yüzünden oldukça zor durumda kalan ve Google lisansını kaybeden Huawei için, Joe Biden'ın başkanlık koltuğuna oturmasıyla yeni bir umut doğmuştu.

Joe Biden'la iyi ilişkiler kurarak ambargolardan kurtulmak isteyen Huawei'ye, geçtiğimiz hafta kötü haber geldi.

BIDEN'DAN YENİ KISITLAMA

Biden yönetimi, şirketlerin Çinli Huawei'ye satışlarına yönelik lisansları değiştirerek, 5G cihazlarla kullanılabilecek ürünleri tedarik etmelerine yönelik yeni kısıtlamalar getirdi.

Bu adımlar, Biden yönetiminin Huawei'ye ihracat konusundaki sert yaklaşımını kuvvetlendirdiğini gösteriyor.



ÇİN TEPKİ GÖSTERDİ

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, Pekin'de düzenlediği basın toplantısında, Huawei'ye getirilen yeni kısıtlamalar hakkında konuştu.

"ABD GÜVENİLMEZ ÜLKE OLDUĞUNU KANITLADI"

Licien, "ABD'nin davranışı sadece Çinli şirketlerin meşru haklarına ve çıkarlarına zarar vermekle kalmıyor, aynı zamanda ABD'ye ve ülkedeki iş ortamına da zarar veriyor. Böylelikle ABD, güvenilmez bir ülke olduğunu yine kanıtladı." dedi.

Trump'ın uyguladığı yasaklardan sonra oldukça kan kaybeden ve akıllı telefon satışlarında gerilere düşen Huawei, görünüşe göre Biden yönetiminden de istediğini alamayacak.