Çin hükümeti, Jack Ma'yı medya sektöründe istemiyor

Çin hükümeti, milyarder iş insanı Jack Ma’nın sahibi olduğu Alibaba Group’a ait medya varlıklarının elden çıkarılmasını istedi.

Çinli e-ticaret devi Alibaba'nın kurucusu ve dünyanın en zengin iş insanlarından Jack Ma, son zamanlarda Çin hükümetinin radarında.

Jack Ma, Ekim 2020'deki konuşmasında Çin'deki piyasa düzenleyici kurumları ve kamu bankalarını "zamanın gerisinde kalmakla" eleştirmişti.

Söz konusu eleştirilerin ardından Pekin yönetimi, Ma'nın kurucusu olduğu Ant Group şirketinin Hong Kong ve Şanghay borsalarındaki eş zamanlı halka arzını durdurmuş, ayrıca Alibaba Grubu hakkında antitröst soruşturması başlatmıştı.

HÜKÜMET, MEDYADAN ÇEKİLMESİNİ İSTİYOR

The Wall Street Journal’ın haberine göre Çin hükümeti, Çinli e-ticaret şirketi Alibaba'ya, şirketin artan kamu etkisinden dolayı medya sektöründeki varlıklarını elden çıkarmasını istedi.

Böylece 2019'da Alibaba'dan resmen emekli olan, ancak büyük bir hissedar olmaya devam eden milyarder kurucu Jack Ma'nın üzerindeki baskı daha da arttı.

Alibaba'nın en yüksek profilli medya varlıkları arasında ise Hong Kong’un önde gelen İngilizce günlük gazetesi South China Morning Post, Çin’in Twitter benzeri sosyal medya platformu Weibo ve çevrim içi video platformu Bilibili bulunuyor.

Bu gelişmelerin ardından uzunca bir süre kameralar karşısına çıkmadığı için kaybolduğu ya da tutuklandığı iddia edilen Jack Ma, daha sonra bir toplantı sırasında yeniden ortaya çıkmış ve "koronavirüs bitince görüşeceğiz" mesajı vermişti.

ÇİN, ŞİRKETLERİN BÜYÜMESİNE KARŞI

Geçtiğimiz aylarda yayınlanan rapora göre Alibaba, Ant Group ve Tencent'in toplam mali değeri 2 trilyon dolara ulaştı ve bu rakam, Çin tarafından yönetilen Bank of China'nın mali değerinin oldukça üstünde.

Bu durumdan rahatsız olan hükümet, e-ticaret devlerinin büyümesini engellemek için yeni bir tasarı hazırlamıştı.

Alibaba'nın ülkedeki aktif mobil kullanıcı sayısı 881 milyonu aştı. Çin'in nüfusu yaklaşık 1 milyar 400 milyon. Bu durum ise Çin hükümetini oldukça endişelendiriyor.