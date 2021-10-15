Çin'in ilk Güneş teleskobunu taşıyan 550 kiloluk uydu, 3 yıl boyunca görev yapacağı yörüngesine gönderildi.

Son zamanlarda uzay görevleriyle ön plana çıkan Çin, yeni uydularını uzaya fıelatmaya devam ediyor.

Çin Küresel Televizyon Ağının (CTGN) haberine göre, antik Çin mitolojisindeki Güneş tanrıçası "Şihı"nın adını taşıyan yeni uydu, Long March (Uzun Yürüyüş) 2D roketiyle, Şansi eyaletindeki Taiyüen Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.

YÖRÜNGEYE YERLEŞTİ

Çin'in ilk Güneş teleskobunu taşıyan 550 kiloluk uydu, fırlatma görevinin ardından Dünya yörüngesindeki planlanan konumuna yerleşti.

Dünya yörüngesinde Güneş'e dönük sabit bir konumda kalacak şekilde hareket edecek uydu, 3 yıl boyunca görev yapacak.

Çin, ilk Güneş gözlem uydusunu uzaya fırlattı - VİDEO