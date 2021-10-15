Euro
10.6983
0.23%
Dolar
9.2078
0.33%
Altın
529.74
-0.09%
Borsa
1.419
0.54%
Bitcoin
544.156
3.80%
EXEN Coin
22.04
1.56%
16ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 16 C

    Çin, ilk Güneş gözlem uydusunu uzaya fırlattı

    Çin'in ilk Güneş teleskobunu taşıyan 550 kiloluk uydu, 3 yıl boyunca görev yapacağı yörüngesine gönderildi.
    • Haber Merkezi
    • 15.10.2021 - 10:15
    • Güncelleme : 15.10.2021 - 10:30
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Çin, ilk Güneş gözlem uydusunu uzaya fırlattı

    Son zamanlarda uzay görevleriyle ön plana çıkan Çin, yeni uydularını uzaya fıelatmaya devam ediyor.

    Çin Küresel Televizyon Ağının (CTGN) haberine göre, antik Çin mitolojisindeki Güneş tanrıçası "Şihı"nın adını taşıyan yeni uydu, Long March (Uzun Yürüyüş) 2D roketiyle, Şansi eyaletindeki Taiyüen Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.

    YÖRÜNGEYE YERLEŞTİ

    Çin'in ilk Güneş teleskobunu taşıyan 550 kiloluk uydu, fırlatma görevinin ardından Dünya yörüngesindeki planlanan konumuna yerleşti.

    Dünya yörüngesinde Güneş'e dönük sabit bir konumda kalacak şekilde hareket edecek uydu, 3 yıl boyunca görev yapacak.

    Çin, ilk Güneş gözlem uydusunu uzaya fırlattı - VİDEO

    Çin, ilk Güneş gözlem uydusunu uzaya fırlattı #1

    Çin, ilk Güneş gözlem uydusunu uzaya fırlattı #2

    Çin, ilk Güneş gözlem uydusunu uzaya fırlattı #3

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir