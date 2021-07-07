Çin, İngiltere’nin en büyük yonga tesisini satın alıyor

Çinli Wingtech Technology, İngiltere’nin en büyük döküm tesisi olan Newport Wafer Fab’ı satın almak için görüşmeler yapıyor.

Başta otomotivde başlayan küresel çip tedarik sorunları, ardından tüketici elektroniği sektörüne de sıçramıştı.

Çip krizi nedeniyle birçok şirket, yeni yatırımlar yaparak bu sorunun üstesinden gelmeye çalışıyor.

Ağır ambargolar altında, yonga çalışmalarını kendi içerisinde yapmak zorunda kalan Çin ise yeni bir hamle yaptı.

İNGİLTERE'NİN EN BÜYÜK YONGA TESİSİNİ ALIYOR

Çinli Wingtech Technology iştiraki olan Hollandalı yonga tasarımcısı Nexperia, İngiltere’nin en büyük döküm tesisi olan Newport Wafer Fab’ı satın almak için harekete geçti. Önümüzdeki haftalarda bu satışın tamamlanması bekleniyor.

Kuzey Galler bölgesinde faaliyet gösteren Newport Wafer Fab, yaklaşık 40 yıldır yonga üretiyor. Çok önemli yonga teknolojilerine de sahip şirket, son zamanlarda 40 milyon sterline ulaşan borçları nedeniyle zor günler yaşıyordu.

Bu durumu fırsat bilen Çinli Nexperia ise, şirketi satın almak için 63 milyon sterlini gözden çıkarmış durumda.