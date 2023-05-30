Çin, Japonya'yı çip ihracat kontrollerini durdurmaya çağırdı Çin Ticaret Bakanı Wang Wentao, Japonya'yı yarı iletken ihracat kontrollerini durdurmaya çağırdı ve yanlıştan dönülmesini istedi.

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Son zamanlarda ülkeler arasında yaşanan çip savaşları tüm hızıyla devam ediyor.

Çin'in ihracat kısıtlamalarına yönelik son kınaması, Çin Ticaret Bakanı Wang Wentao'nun 26 Mayıs'ta Detroit'te düzenlenen Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) konferansında Japonya Ticaret Bakanı Yasutoshi Nishimura ile yaptığı görüşme sırasında geldi.

Çin'den Japonya'ya çağrı

Çin Ticaret Bakanı, Japonya'yı yarı iletken ihracat kontrollerini durdurmaya çağırdı ve bunu uluslararası ekonomi ve ticaret kurallarını "ciddi şekilde ihlal eden" bir "yanlış" olarak nitelendirdi.

Ocak ayında Japonya, Hollanda ile birlikte, bazı yonga araçlarının Çin'e satışını sınırlayacak olan ABD ihracat kontrollerine uymayı kabul etti ve komşusuna 23 tür yarı iletken üretim ekipmanının ihracına yönelik kısıtlamalar getirdi.

ABD, Çin'in nükleer silah sistemleri ve yapay zeka sistemleri geliştirmek için kullanılabilecek süper bilgisayarlar üzerindeki çalışmalarını yavaşlatmayı amaçlayan kısıtlamaları geçen yıl getirmişti.