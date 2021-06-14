Çin, kablosuz şarj cihazlarının gücünü 50 watt ile sınırlandırdı

Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı, ülkede üretilen kablosuz şarj cihazlarının 50 watt ile sınırlandırmasını içeren düzenlemeyi onayladı.

Her ne kadar son yıllarda daha yüksek batarya kapasitesine sahip telefonlar karşımıza çıksa da bu durum uzun şarj ömrü için tek başına yeterli olmuyor.

Bu nedenle Huawei, Xiaomi ve Oppo gibi üreticiler, hızlı şarj adaptörleri geliştirerek telefonların daha hızlı bir şekilde şarj olmasını sağlıyor.

Gelen bilgilere göre, Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı ülkede üretilen kablosuz şarj cihazlarıyla ilgili düzenlemeleri onayladı. Buna göre, artık ülkede satılan kablosuz hızlı şarj cihazlarının gücü 50 watt ile sınırlı olacak.

AMAÇ FREKANSLARIN ZARARINI EN AZA İNDİRMEK

Çin hükümeti, radyo frekansı spektrum kaynaklarının kullanımını düzene koymayı ve devlet hizmetlerine zararlı müdahaleyi önlemeyi planlıyor.

Hükümet, çok fazla kablosuz şarj sinyalinin yerel havacılık, denizcilik ve diğer alanların güvenliği için gerçek bir tehdit oluşturabileceğini düşünüyor.

Geçtiğimiz günlerde Xiaomi, 4.000 mAh bataryalı bir telefonu 15 dakikada tamamen şarj edebilen 120 watt kablosuz hızlı şarj teknolojisini tanıtmıştı.

Ancak görünüşe göre Çinli şirket, bu teknolojisini kendi ülkesinde kullanamayacak.