Çin kendi rekorunu kırdı! Tek seferde 41 uydu fırlatıldı Çin, tek bir taşıyıcı roketle 41 uyduyu uzaya göndererek, bu alandaki yeni bir ulusal rekora ulaştı.

Son zamanlarda uzay çalışmalarıyla ön plana çıkan Çin, yeni bir uydu rekoruna imza atmayı başardı. Çin, tek bir taşıyıcı roketle 41 uyduyu uzaya göndererek, bu alandaki yeni bir ulusal rekora ulaştı. Uydular, Long March 2D roketiyle, Şaanşi eyaletindeki Tayyüen Uydu Merkezinden fırlatıldı. Uydular yörüngeye yerleşti Uydular, planlanan yörünge konumuna yerleşirken, fırlatma görevi, ülkede "tek seferde en fazla uydunun uzaya yollandığı" görev oldu. Çin'de önceki fırlatış rekoru, 7 Haziran'da, CAS Space şirketinin geliştirdiği ZK 1A roketi ile yörüngeye tek seferde 26 uydu taşınarak kırılmıştı. Long March 2D roketi, Alçak Yer Yörüngesi'ne 4 tona kadar, Güneş Eş Zamanlı Yörünge'ye 1,3 tona kadar yük taşıyabiliyor. İlk kez Ağustos 1992'de kullanılmaya başlanan 3,35 metre çapında ve 40,6 metre uzunluğundaki roketle bugüne dek 76 fırlatma yapıldı. Dünya rekoru SpaceX'e ait Falcon-9 roketiyle Ocak 2021'de, 143 uyduyu uzaya yollayan ABD'li roket ve uzay mekiği üreticisi SpaceX, bu alanda dünya rekorunu elinde tutuyor.