Çin, kendi uzay istasyonu için uzaya 3 taykonot gönderecek

Çin, kendi uzay istasyonu için uzaya 3 taykonot gönderecek

Çin, haziran ayında üç kişilik bir taykonot ekibini, yeni uzay istasyonu kurma çalışmaları için uzaya göndermeyi planlıyor.

Sovyetler Birliği, 50 yıl önce ilk uzay istasyonu olan Salyut 1'i başlatmasından bu yana, Dünya yörüngesindeki toplam 11 tesiste görev yaptı.

Son zamanlarda ise Çin, 12. tesis için çalışmalara hız vermiş durumda. Çin, 15 yıl boyunca görev yapacak uzay istasyonunun çekirdek modülünü geçtiğimiz günlerde uzaya fırlatmıştı.

Dün ise kargo ikmal uzay aracı Tianzhou-2 fırlatılarak çekirdek modülüne entegre edilmişti.

3 TAYKONOT HAZİRANDA İSTASYONA GİDİYOR

Çin, 2 yıl sürmesi planlanan kalıcı uzay istasyonu inşa sürecinin bir sonraki aşaması için, önümüzdeki haziran ayında Shenzhou-12 uzay aracıyla istasyona 3 taykonot fırlatmayı planlıyor.

Çin'in İnsanlı Uzay Programı Başkan Yardımcısı Yang Livey, taykonotların 3 ay boyunca uzay istasyonunda görev yapacağını açıkladı.

Çin, ABD'nin uzay araştırmaları alanında iş birliğini yasaklaması ve Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) programına katılımını engellemesi nedeniyle 2022'ye kadar kendi uzay istasyonunu kurmak için çalışmalar yürütüyor.

Bir çekirdek modül, iki laboratuvar modülü ve bir uzay teleskobundan oluşacak istasyon, Çin'in uzaydaki en büyük kozlarından biri olacak.

Uluslararası Uzay İstasyonu’nun görevinin 2024’te sona ermesiyle Çin Uzay İstasyonu, yörüngedeki tek uzay istasyonu olacak.