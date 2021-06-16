Çin, kendi uzay istasyonuna göndereceği astronot ekibini tanıttı

Çin, Dünya yörüngesinde kurmaya başladığı uzay istasyonuna göndereceği ilk insanlı sefere katılacak astronotların tanıtımını yaptı.

Çin, 15 yıl boyunca görev yapacak uzay istasyonunun çekirdek modülünü geçtiğimiz günlerde uzaya fırlatmıştı.

Ardından kargo ikmal uzay aracı Tianzhou-2 fırlatılarak çekirdek modülüne entegre edilmişti.

Çin, 2 yıl sürmesi planlanan kalıcı uzay istasyonu inşa sürecinin bir sonraki aşaması için, Shenzhou-12 uzay aracıyla istasyona 3 astronot fırlatmayı planlıyor.

ASTRONOT EKİBİ TANITILDI

Çin İnsanlı Uzay Programı Ajansı (CMSA) Başkan Yardımcısı Yang Livey, düzenlediği basın toplantısında, yörüngeye gönderilecek 3 kişilik ekibi kamuoyuna açıkladı.

Uzay istasyonuna düzenlenecek ilk insanlı seferde, astronotlar Nie Haişıng, Liu Boming ve Tang Hongbo'nun yer alacağı bildirildi.

Seferin komutanlığını üstlenecek Nie, daha önce 2005'te dünya yörüngesini kateden "Şıncou-6" ve 2013'te deneme amaçlı uzay laboratuvarı modülü Tiengong-1'e demirleyen "Şıncou-10" görevlerinde yer almıştı. Nie'ye, ikinci uzay görevinin ardından "kahraman astronot" unvanı verilmişti.

Astronot Liu ise daha önce Çinli astronotların ilk kez uzay yürüyüşü yaptığı "Şıncou-7" görevinde yer almıştı.

İlk kez uzay görevine çıkacak olan Tang ise 2010'da ikinci nesil Çinli astronotlar grubuna katılmıştı.

FIRLATMA GÖREVİ YARIN SABAH

Astronotları taşıyan uzay mekiği, yarın yerel saatle 09.22'de (TSİ 04.22) fırlatılacak.

Çin, ABD'nin uzay araştırmaları alanında iş birliğini yasaklaması ve Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) programına katılımını engellemesi nedeniyle 2022'ye kadar kendi uzay istasyonunu kurmak için çalışmalar yürütüyor.

Bir çekirdek modül, iki laboratuvar modülü ve bir uzay teleskobundan oluşacak istasyon, Çin'in uzaydaki en büyük kozlarından biri olacak.

Uluslararası Uzay İstasyonu’nun görevinin 2024’te sona ermesiyle Çin Uzay İstasyonu, yörüngedeki tek uzay istasyonu olacak.