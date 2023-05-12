Çin, kendi uzay istasyonunda ilk kez kök hücre deneyleri yapacak Çin, Dünya yörüngesinde kurduğu uzay istasyonunda ilk kez kök hücre deneyleri yapacağını duyurdu.

ensonhaber.com Çin, ABD'nin uzay araştırmaları alanında iş birliğini yasaklaması ve Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) programına katılımını engellemesi nedeniyle kendi uzay istasyonunu inşa etmişti. Çin, 15 yıl boyunca görev yapacak uzay istasyonunda ilk kez kök hücre deneyleri yapacağını duyurdu. Geçtiğimiz günlerde istasyona fırlatılan Tianzhou-6 kargo mekiği, kök hücre araştırmalarında kullanılacak örnekler ve cihazlar da dahil olmak üzere 700 kilogram ağırlığında deney araç gereciyle yüklendi. Gerekli malzemeler istasyona ulaştı Deneyler, Tsinghua Üniversitesi ile Çin Bilim Akademisi'ne bağlı Shenzhen İleri Teknoloji Enstitüsü'nden bilim insanları tarafından tasarlandı. Yörüngedeki testler 6 ila 12 gün sürecek. Yapılacak deneylerin konuları arasında uzaydaki mikro yerçekimi ortamının kök hücrede soy farklılaşması üzerindeki etkileri, kök hücrelerin 3 boyutlu büyümesi ve kök hücre doku yapımının yer alacağı belirtildi.