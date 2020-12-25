Çin, kendi uzay istasyonunun çekirdek modülünü gelecek yıl fırlatacak

Çin, dünya yörüngesinde kurmayı planladığı uzay istasyonunun çekirdek modülünü 2021 baharında uzaya gönderecek.

Şu anda yörüngede bulunan Uluslararası Uzay İstasyonu'nun görev süresi, 2024 yılında sona erecek. Son yıllarda uzay görevleriyle ön plana çıkan Çin ise bu durumu fırsat bilip, kendi uzay istasyonunu kuracak.

Çin'in, 2023 yılına kadar yörüngede üç ana kapsülden oluşan insanlı bir uzay istasyonu kurmayı planladığı söyleniyordu. Ancak yeni yapılan açıklamalara göre bu istasyon, beklenenden daha erken tamamlanacak.

ÇEKİRDEK MODÜL GELECEK YIL FIRLATILIYOR

Çin, dünya yörüngesinde kurmayı planladığı uzay istasyonunun çekirdek modülünü 2021 baharında uzaya gönderecek.

Çin İnsanlı Uzay Programı Ajansı (CMSA) Baş Mühendisi Cou Cianping, istasyonun temelini oluşturacak olan çekirdek modülün ve taşıyıcı roket Long March 5B'nin hazır olduğunu, testlerde son aşamaya gelindiğini bildirdi.

Bir çekirdek modül, iki laboratuvar modülü ve bir uzay teleskobundan oluşacak istasyon, tamamlandığında Rusya'nın artık aktif olmayan Mir Uzay İstasyonu ile yaklaşık aynı boyutlarda olacak.

Çekirdek modül olan "Tienhı" modülünün 2021'de fırlatılmasının ardından, "Vıntien" (Gökleri Aramak) ve "Mıngtien" (Gökleri Düşlemek) adlarını taşıyan laboratuvar modülleri 2022'de uzaya yollanacak ve istasyon yavaş yavaş son şeklini alacak.

11 SEFER YAPILACAK

Ana iskeletin oluşmasının ardından, sonraki yıllarda "Şüntiyen" (Gökleri Dolaşmak) adlı uzay teleskobu ayrı bir modül olarak istasyona eklenecek. İstasyonun tamamlanması için 11 uzay seferi düzenlenmesi planlanıyor.





Çin, daha önce de deneme amaçlı bir uzay istasyonu modülünü yörüngeye fırtlatmış, ancak modül parçalanarak atmosfere geri dönmüştü.

2003'te uzaya ilk insanlı seferini gerçekleştiren Çin, ABD ve Rusya'dan sonra insanlı sefer düzenleyebilen üçüncü ülke olmuştu