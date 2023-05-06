Çin, küresel batarya üretiminin yüzde 60'ına sahip Son araştırmaya göre 2023'ün ilk çeyreğinde toplam 133 GWsa gücünde batarya üretildi. Çin ise üretimin büyük bir kısmına ev sahipliği yapıyor.

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Elektrikli otomobillerin olmazsa olması haline gelen bataryalar, birçok ülkenin de radarında.

Gelecekte sıkıntı yaşamak istemeyen otomobil üreticileri ve ülkeler, bu alana dev yatırımlar yapmaya devam ediyor.

Çin üretimde ilk sırada

Güney Koreli pazar araştırma şirketi SNE Research raporuna göre, 2023'ün ilk çeyreğinde küresel elektrikli araç batarya üretim kapasitesi 133 GW/saat'e ulaştı. Çin ise üretimin büyük bir kısmına ev sahipliği yapıyor.

Çinli batarya devi CATL, toplam 46.6 GWsa batarya üretimiyle ilk sırada yer alırken, yakında ülkemizde de faaliyete geçecek olan BYD, 21.5 GWsa batarya üretim kapasitesiyle ikinci sırada karşımıza çıkıyor.

Güney Koreli LG Energy Solution ise 19.3 GWsa ile ilk üç sırayı tamamlıyor.