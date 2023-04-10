Çin liderliğe oynuyor! Yapay zeka pazarı 2026'da 26 milyar doları aşacak Çin'de yapay zeka pazar değerinin 2026 yılında 26,44 milyar ABD dolarına ulaşması bekleniyor.

ensonhaber.com

Bir bilgisayarın veya bilgisayar kontrolündeki bir robotun çeşitli faaliyetleri zeki canlılara benzer şekilde yerine getirme kabiliyeti olarak tanımlanan yapay zeka, günümüzde oldukça popüler hale geldi.

Özellikle günümüzde ChatGPT gibi sohbet botlarının popüler hale gelmesi, yapay zeka pazarına olan ilgiyi artırdı.

Çin liderliğe oynuyor

Küresel pazar araştırma şirketi International Data Corporation'ın (IDC) raporuna göre, Çin'de yapay zeka pazar değerinin 2026 yılında 26,44 milyar ABD dolarına ulaşması bekleniyor.

Ülkedeki yapay zeka pazarına yönelik harcamaların 2023'te 14,75 milyar ABD dolarına ulaşacağı ve dünya toplamının yaklaşık yüzde 10'unu oluşturacağı tahmin ediliyor.

Raporda, Çin'in yapay zeka pazarının bileşik yıllık büyüme oranının, 2021-2026 döneminde yüzde 20'yi aşması öngörülüyor.