Uzay ortamı izleme gibi yeni teknolojileri test etmek için Shiyan-9 uydusunu taşıyan Long March 7A, ikinci denemenin ardından uzaya gönderildi.

Çin haber ajansı Xinhua'nın haberine göre, uzay ortamı izleme gibi yeni teknolojileri test etmek için Shiyan-9 uydusunu taşıyan Long March 7A, Haynan Adası'ndaki Vınçang Fırlatma Merkezi'nden başarılı bir şekilde uzaya fırlatıldı.

Long March 7A roketi, Mart 2020'deki ilk denemesinde kalkıştan kısa süre sonra patlamış ve dev roketin parçaları gökyüzünden düşmüştü.

Çin'in, 2025'e kadar her yıl 3 ila 5 Long March 7A roketi fırlatmayı planladığı bilgisi paylaşıldı.

Çin, Long March 7A roketini ikinci denemede uzaya fırlattı

LONG MARCH ÇİN İÇİN OLDUKÇA ÖNEMLİ

Long March roketleri, 3 ila 4,5 ton ağırlığındaki yükleri, 700 kilometre irtifadaki Güneş Eşzamanlı Yörünge'ye fırlatmak için tasarlandı.

Çin'in uzay programı için ana fırlatıcı işlevi gören Long March (Uzun Yürüyüş) roketleri, hem ağır yükleri hem de daha hafif unsurları uzaya taşımakta kullanılıyor.

İlk kez ülkenin ilk yerli uydusu Donfanghong 1'i 1970'te uzaya fırlatan Long March 1'den bugüne kadar, roketlerden 16 nesil üretildi.

Halen Long March 2C'den Long March 11'e kadar aşamalı roketler, farklı fırlatma görevlerini yerine getiriyor.