Çin, Mars görevleri için helikopter geliştiriyor

Çin Ulusal Uzay Bilimi Merkezi (CNNSC), gelecekteki Mars görevlerinde kullanılması için prototip bir minyatür helikopter geliştirmek istiyor.

NASA tarafından 30 Temmuz 2020 tarihinde fırlatılan Perseverance aracı, 7 ay süren yolculuğun ardından 18 Şubat 2021'de Mars'a inmişti.

Araç, üzerine yerleştirilmiş Ingenuity isimli mini helikopteri de geçtiğimiz aylarda yüzeye yerleştirmişti.

ÇİN'DEN HELİKOPTER HAMLESİ

NASA'nın söz konusu Mars helikopterine benzer bir teknoloji de Çin tarafından geliştiriliyor.

Açıklamalara göre Çin Ulusal Uzay Bilimi Merkezi (CNNSC), gelecekteki Mars görevlerinde kullanılması için bir mars helikopteri geliştirmek için çalışmalar yapıyor.

Prototip olarak gösterilen fotoğrafta, Çin'in helikopteri, NASA’nın Perseverance görevinde kullandığı Ingenuity Mars helikopterine oldukça benziyor.

CNNSC, helikopterin gelecekteki Mars keşif görevlerinde kullanılacağını belirtse de başka bir detay paylaşmadı.

NASA, TARİHE GEÇMİŞTİ

Ingenuity isimli helikopter, Dünya'dan farklı bir gezegende havalanan ilk helkopter olarak tarihe geçti.

Helikopter, daha sonraki uçuşlarda havadan Mars yüzeyini görüntüleyecek ve gelecekteki insanlı Mars keşifleri için bölgeyi haritalandıracak.

Bu sayede Ingenuity, yüzeydeki Perseverance aracının ulaşamadığı yerleri havadan fotoğraflayacak.