Çin, Mars yüzeyinin panoramik fotoğraflarını yayınladı Çinli gök bilimciler, Mars keşif uydusu Tianwen-1'in yakaladığı görüntülerin birleştirilmesinden oluşan Mars yüzeyinin panoramik fotoğraflarını oluşturdu.

AA & Ensonhaber

Çin Ulusal Uzay Dairesi tarafından 2020 yılında uzaya fırlatılan Mars keşif aracı Tianwen-1, milyonlarca kilometrelik yolu sorunsuz tamamlayarak Mars yörüngesine girmeyi başarmıştı.

Çinli gök bilimciler, Mars keşif uydusu Tienvın-1'in yakaladığı görüntülerin birleştirilmesinden oluşan Mars yüzeyinin panoramik fotoğraflarını oluşturdu.

Her bir noktanın 76 metrelik uzamı temsil ettiği yüksek çözünürlüklü fotoğraflar, Mars uydusu Tienvın-1'in, Kasım 2021-Temmuz 2022 tarihlerinde gezegen yörüngesindeki 284 seferde çektiği 14 bin 757 imajın birleştirilmesiyle oluşturuldu.

Fotoğrafların, bilim insanları ve mühendislere, Mars keşif faaliyetlerinde daha iyi zemin haritaları hazırlamaları için referans olmasının hedeflendiği kaydedildi.

Köy isimleri verildi

Öte yandan, Çinli bilim insanları Tianwen-1 keşif görevinde, uzay aracının indiği bölgede keşfedilen yer şekillerinden 22'sine Çin tarihinde ve kültüründe önemli yeri olan köylerin isimlerini verdiklerini bildirdi.

Çince "göklerdeki hakikati aramak" anlamına gelen "Tianwen" keşif görevi, adını milattan önce (MÖ) 4. yüzyılda yaşayan Çinli şair Qu Yuan'ın dizelerinden alıyor.