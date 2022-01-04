Çin, Mars'tan yeni fotoğraflar paylaştı

Çin, 2022'nin ilk günlerinde Tianwen-1 keşif aracının gönderdiği bir grup yeni Mars görüntüsünü yayınladı.

Dünya'dan 23 Temmuz 2020’de ayrılan Tianwen-1, Mars yörüngesine girene kadar 202 günlük uçuş gerçekleştirmiş ve 475 milyon kilometre mesafe katetmişti.

Tianwen-1, 10 Şubat’ta Mars’ın yüzeyinden yaklaşık 400 kilometre uzaklıktaki bir yörüngeye girmişti.

“Yörünge modülü", "Mars’a iniş modülü" ve "yüzey aracı” bulunan keşif aracıyla iletişim, ülkenin kuzeyindeki Tiencin kentindeki bir radyo teleskop üzerinden yaklaşık 10 dakikalık gecikmeyle sağlanıyor

YENİ FOTOĞRAFLAR GELDİ

Çin Ulusal Uzay İdaresi (CNSA), Tianwen-1'in çektiği yeni Mars görüntülerini yayınladı. Görüntülerde; yörünge kaşifi ile Mars'ın birlikte fotoğrafı, yörünge kaşifinin yakın çekimi, Mars'ın kuzey kutbu bölgesinin buz tabakası ve Zhurong gezgininin çektiği Mars yüzeyinden manzaralar yer alıyor.

Bunun yanı sıra, Tianwen-1’in gezegenin kuzey kutbu üzerinde yer aldığı, üzerindeki özel bir kamerayı uzay boşluğuna salarak da kendi fotoğrafını çekebildiği belirtiliyor.

MARS'TAKİ BUZ ÖRTÜSÜ

Aşağıdaki görüntüde; uzay aracının, Çin Uzay Ajansı tarafından kızıl gezegenin ‘buz örtüsü’ olarak tanımlanan bölgesinin üzerinden geçtiği görülebiliyor.



YÜZEYDEN FOTOĞRAF

CNSA tarafından yayınlanan bir başka fotoğrafta ise, Zhurong gezgininin gezegen yüzeyinde çektiği bir fotoğrafa yer verildi

225 gündür Mars’ta keşiflerini sürdüren ve binlerce metre yol kateden araç, aşağıdaki fotoğrafı birkaç ay önce çekti.





Uzay yarışında ABD ile mücadele veren Çin, Zhurong ve Tianwen-1 araçlarının yardımıyla 2030 yılında Dünya’ya Mars’tan toprak örnekleri getirmeyi ve 2030’lı yılların başında insanlı görevler gerçekleştirmeyi planlıyor.

31 Aralık 2021 itibarıyla Tianwen-1 yörünge kaşifi, Dünya'dan yaklaşık 350 milyon kilometre uzaklıktaki yörüngede 526 gündür çalışıyor.

CNSA'ye göre Zhurong ise, Mars'ın yüzeyinde 225 Mars günüdür çalışıyor ve 1.400 metre yol kat etti.

Tianwen-1 görevi, planlanan keşif ve test görevlerini yerine getiriyor ve bunlardan yaklaşık 560 gigabayt (GB) veri elde edildi. CNSA, hem yörünge kaşifinin hem de gezginin iyi durumda olduğunu ve normal şekilde çalıştığını açıkladı.

