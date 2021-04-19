Çin Merkez Bankası, resmen kripto paraları tanıdı

Çin Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Li Bo, Bitcoin gibi kripto paraların birer yatırım aracı veya alternatif bir yatırım seçeneği olarak kullanılabileceğini söyledi.

Kripto paraların geleceği konusunda ülkeler şimdiden çalışmalar yürütürken, Çin Merkez Bankası'ndan önemli bir açıklama geldi.

Çin Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Li Bo, kripto paralar hakkında görüşlerini dile getirdi.

Kripto paraların birer para birimi olmadığını söyleyenn Li Bo, Bitcoin gibi kripto paraların yatırım aracı veya alternatif bir yatırım seçeneği olarak kullanılabileceğini söyledi.

ÇİN İLK KEZ YATIRIM ARACI OLARAK TANIDI

Kripto paraların “yatırım aracı” ya da “alternatif yatırım seçeneği” olarak “gelecekte önemli bir rol oynayabileceğini” belirten Li Bo'nun bu açıklaması, Çin Merkez Bankası'nın kripto paraları resmen yatırım aracı olarak tanıdığını gösteriyor.

"Çin, kripto paralar için getirilecek düzenleyici politikalar üzerinde çalışmalarını sürdürmekte" açıklamasını yapan Li Bo, Çin'in kripto para düzenlemesinin çok yakında olduğunu vurguladı.

Çin’de kripto para konusunda ne tip düzenlemeler getirileceği ve bunun kripto paraları ne yönde etkileyeceği şimdilik bilinmiyor.